В 2018 году фармкомпании России выпустили в обращение лекарств на сумму 336 млрд рублей

Итоги 2018 года для отечественного производства ЛП, к сожалению, сложно характеризовать как успешные. Рублевая динамика демонстрирует самый низкий прирост с 2015 г. и фактически балансирует около нулевых значений (+0,7%). В целом за 2018 г. фармкомпании выпустили в обращение ЛП на общую сумму 336,0 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). В натуральном выражении дела обстоят заметно хуже, суммарно в прошлом году в нашей стране было произведено порядка 4,3 млрд упак. ЛП, это на 5,3% меньше, чем по итогам 2017 г., сообщает в аналитическом отчете компания RNC Pharma.

При этом с января по декабрь 2018 г. натуральная динамика отгрузок при расчете в минимальных единицах дозирования (МЕД) демонстрирует пусть и скромный, но всё же рост на уровне +0,7%. Суммарно за год отечественные компании отгрузили 70,8 млрд МЕД. Причем положительную динамику обеспечивали рецептурные препараты (+8,6%), за год прослеживается увеличение выпуска всё большего числа упаковок №30. В отношении OTC продукции напротив фиксируется падение на 5,8%, относительно 2017 г. Примечательно, что результаты декабря оказались весьма гармоничными, за месяц российские компании отгрузили 3,4 млрд МЕД. как по Rx, так и по ОТС продукции.

По показателю прироста в топ-10 корпораций-производителей рецептурных препаратов, лидирующих в натуральном выражении, максимальная динамика, принадлежит компании «Вертекс», производство относительно 2017 г. выросло на 27% (в упак.). За год портфель компании пополнился на 11 новых ТМ, по объёме лидирует Бисопролол, а максимальную динамику за год показал Розувастатин (отгрузки выросли практически в 3,5 раза). Так же активно росли отгрузки продукции компании «КРКА» (+21%). В портфеле компании с точки зрения динамики не было равных препарату Вальсакор, за год его отгрузки выросли практически в 17 раз.

В категории производителей OTC препаратов наибольшими приростами в топе отличились «Авексима» и «Славянская Аптека». Натуральные объёмы первой относительно 2017 г. выросли на 61% (в упаковках), здесь центральным продуктом является препарат Фурацилин, доля которого составляет 34% от общего объёма производителя. «Славянская Аптека» за год увеличила отгрузки на 43%, основная деятельность предприятия направлена на производство капель Нафтизин (90%).

gmpnews