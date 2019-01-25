Фармацевтический рынок в декабре 2018: ёмкость достигла 991,9 млрд рублей

Увеличение коммерческого рынка лекарств за 2018 год относительно 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 4,6%. Ёмкость рынка достигла 991,9 млрд руб., сообщается в аналитическом отчете за декабрь 2018 г. DSM Group.

Объём коммерческого рынка ЛП в декабре 2018 г. составил 93,0 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с ноябрём ёмкость рынка увеличилась на 9,6%. В сравнении с декабрём 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 6,7%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в декабре по сравнению с ноябрём выросла на 2,1%, и составила 197,9 руб.

Структура коммерческого рынка ЛП в декабре 2018 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно декабря 2017 г., и составил 4,6%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 10,3% (-0,3%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном «150-500 руб.» сократился с 46,7% в декабре 2017 г. до 44,9% в декабре 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 40,2%, что на 2,4% выше веса группы в предыдущем году.

По итогам декабря 2018 г. 58,9% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении, они заняли 29,8%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам декабря 2018 г. на 34,8% был представлен рецептурными препаратами и на 65,2% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (51,4% и 48,6% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в декабре 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi-Aventis, на третьем – Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам декабря 2018 г. состоял из таких препаратов как «Кагоцел» (1,0%) и «Ксарелто» (0,8%); на третьем месте – «Нурофен» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в декабре 2018 г. вырос на 13,2% относительно ноября, и составил 4,8 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в двенадцатом месяце 2018 г. увеличился на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 26,5 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в декабре 2018 г. по сравнению с ноябрём выросла на 7,5%, и составила 181,3 руб. Топ-3 производителей БАД занял 31,4% рынка в декабре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар»(20,8%), Solgar Vitamin And Herb (5,4%) и Pharma-Med (5,2%).

gmpnews