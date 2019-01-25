Наибольшую долю импорта из Индии составляет продукция хим- и фармпромышленности

Важным показателем развития экономических связей России и Индии служит рост товарооборота. Как сообщает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, динамика роста последнего года дает возможность прогнозировать, что по итогам 2018 года объем товарооборота превысит уровень не только прошлого года, а это 9,4 миллиарда долларов США, но и достигнет пятилетнего максимума. Так, за 10 месяцев (январь-октябрь) 2018 года товарооборот вырос по отношению к соответствующему периоду 2017 года на 17 процентов и составил 8,5 миллиарда долларов.

Индийские производители поставляют в Россию различные товары, однако наибольшую долю импорта составляют продукция химической и фармацевтической промышленности — 31%. При этом 15% приходится на лекарственные средства. Это значительная доля препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ряд субстанций для производства препаратов. За 10 месяцев 2018 года Индия поставила в Россию лекарств на 400 млн долларов.

В прежние годы порой высказывались претензии к их качеству. Поэтому в сентябре 2018 года Росздравнадзор и Индийская организации по контролю за стандартами лекарственных средств на Российско-Индийской межправительственной комиссии договорились в оперативном порядке выявлять ввозимые в Россию недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные средства и субстанции и принимать необходимые меры.

gmpnews