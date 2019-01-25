Novartis разрабатывает препарат, исключающий заболевание раком

Исследователи регулярно создают все более мощные лекарства против рака. Однако швейцарский фармацевтический гигант Novartis намерен разработать революционно новый препарат, который будет предотвращать развитие болезни задолго до ее появления, сообщает Business Insider.

Об этом изданию заявил Джей Брэднер, руководитель Института биомедицинских исследований компании. До того, как присоединиться к Novartis в 2016 году, он был одним из самых ярких ученых-онкологов Гарварда.

По словам Брэднера, Novartis сосредоточится на изучении биохимических путей, ведущих к развитию рака, и поиске воздействующих на них молекул. Большинство подобных соединений малоизучены, поскольку бесполезны при лечении уже возникшего рака.

Конкуренты Novartis используют совершенно иной подход к разработке лекарств. Сначала они синтезируют препарат, который может помочь при развившихся формах рака, и лишь потом проверяют его профилактический потенциал. Например, тамоксифен, созданный для лечения рака молочной железы, сегодня используется и здоровыми женщинами, которые входят в группу повышенного риска.

Главной проблемой для амбициозного плана Novartis может стать нежелание страховых компаний оплачивать прием лекарств, которые подействуют только спустя десятилетия. Однако Брэднер утверждает, что некоторые страховщики, с которыми он общался в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, готовы изменить свои подходы к целесообразности страховых выплат в случае профилактики рака.

Поскольку разработка профилактических антираковых препаратов только запускается, говорить об их стоимости пока преждевременно. Есть опасение, что она будет очень высокой, как и у других инновационных лекарств от Novartis. Например, средство для генной терапии, разработанное этой компанией, будет стоить $4-5 млн за курс. Столь высокий ценник уже возмутил пользователей социальных сетей.

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