РФПИ может стать миноритарным акционером «Медси», Segezha и агрохолдинга «Степь»

Российский фонд прямых инвестиций может войти в капитал «Медси», Segezha и агрохолдинга «Степь» в качестве миноритарного акционера, сказал агентству «Прайм» глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Нам интересы и, безусловно, все бизнесы, о которых вы упомянули… Это могут быть вхождения в акционерный капитал этих предприятий», — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о возможности участия РФПИ в капитале трёх соответствующих предприятий.

Говоря о доле, он сказал: «На миноритарную долю».

Дмитриев сообщил также, что РФПИ планирует привлечь китайских и арабских партнеров к инвестированию в объединенный фармхолдинг, создаваемый на базе «Биннофарма» и «Оболенского».

АФК «Система», ВТБ и менеджмент фармацевтического предприятия «Оболенское» (работает под брендом OBL Pharm) в конце декабря объявили о планах к середине 2019 года объединить компанию с принадлежащим «Системе» «Биннофармом» и создать фармацевтический холдинг.

«Да, Российско-китайский инвестиционный фонд планирует инвестировать в эту компанию, но это будут инвестиции не только Российско-китайского фонда, но и наших арабских партнёров», — ответил Дмитриев на вопрос, будет ли РКИФ инвестировать в объединенную фармкомпанию.

Портфель объединенной компании будет включать около 200 препаратов, она будет располагать четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области. Два из них приходятся на «Биннофарм», два — на OBL Pharm, которая уже имеет действующий завод в поселке Оболенское Московской области и в 2019 году планирует запустить там еще один завод мощностью 900 тонн таблетмассы, который будет производить твердые лекарственные формы препаратов из ее портфеля.

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