Ликвидация фармпредприятия «Сахамедпром» должна завершиться к апрелю 2019 года

На совместном заседании Контрольного комитета и постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости рассмотрен вопрос о ликвидации унитарного предприятия «Сахамедпром» РС (Я).

Предприятие было создано Указом Президента PC (Я) в 2005 году в целях развития и совершенствования фармацевтического производства, для обеспечения медицинских организаций Республики Саха (Якутия) инфузионными растворами.

Учредителем и собственником всего имущества предприятия выступила Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

ГУП «Сахамедпром» производил четыре наименования инфузионных растворов: это натрия хлорид раствор для инфузий 0,9%; глюкоза раствор для инфузий 5%; глюкоза раствор для инфузий 10%; раствор Рингера, 250, 500 мл раствор для инфузий.

В марте 2008 года была получена лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств и уже в августе начат промышленный выпуск.

В конце 2016 года, в связи с выявлением нарушения герметичности контейнеров при производстве инфузионных растворов, деятельность была приостановлена решением Территориального органа Росздравнадзора по PC (Я). Отгруженная продукция в октябре, ноябре 2016 года в количестве 138 тыс. контейнеров была отозвана.

Правительством Республики Саха (Якутия), в целях поддержания завода по производству инфузионных растворов, неоднократно выделялись субсидии из государственного бюджета на возмещение разницы между предельной отпускной ценой 1 контейнера и его себестоимостью. Так, с начала своей деятельности, государственному унитарному предприятию «Сахамедпром» из республиканского бюджета было направлено субсидий на возмещение части производственных затрат в общей сумме 108,466 млн рублей.

В связи с тем, что установленные предельные отпускные цены не покрывали затраты завода при производстве инфузионных растворов, предприятие более 8 лет являлось нерентабельным.

В мае 2018 года в отношении ГУП «Сахамедпром» начата процедура ликвидации. В данное время продолжается процедура добровольной ликвидации. Срок завершения процедуры ликвидации продлен до 1 апреля 2019 года. Кредиторская задолженность ГУП «Сахамедпром» по состоянию на 22 января 2019 года составляет 35 303 тыс. рублей. По продаже технологического оборудования ведутся переговоры с предприятиями Москвы и Санкт-Петербурга.

Обсудив данный вопрос, народные депутаты приняли информацию «О ликвидации ГУП «Сахамедпром» РС (Я)» к сведению с учётом высказанных замечаний и предложений. По итогам заседания Минздраву Якутии поручено проработать вопрос погашения задолженности по заработной плате и выплатам работникам в связи с ликвидацией предприятия.

gmpnews