На долю Opdivo и Eliquis приходится 58,4% выручки Bristol-Myers Squibb

Чистая прибыль фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb за 2018 год составила $4,95 млрд. В 2017 году американский разработчик лекарств зафиксировал $1 млрд чистой прибыли.

В значительной мере пятикратный скачок чистой прибыли обязан влиянию налоговой реформы США. Прибыль до налогообложения в 2018 году и в 2017 году составляла $6 млрд и $5,1 млрд соответственно. Без учета эффекта налоговой реформы прибыль выросла только на 17%.

Финансовые результаты компании за 2018 год подчеркнули рост спроса на флагманские препараты — Opdivo (препарат, применяемый в иммунотерапии рака) и Eliquis (лекарство, применяемое для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний).

На долю Opdivo и Eliquis приходится 58,4% выручки компании. Продажи этих двух препаратов увеличились на 34,1%, в то время как продажи других лекарств компании росли не более чем на 9,5%, а по некоторым даже наблюдалось значительное снижение спроса. К примеру, выручка от продаж противовирусного препарата для лечения гепатита B снизилась почти на 30%.

Совокупная выручка Bristol-Myers Squibb в 2018 году составила $22,56 млрд, что на 8,6% больше, чем прошлогодний показатель. При этом себестоимость продаж увеличилась только на 7,4%. Маркетинговые, коммерческие и административные расходы снизились на 4,2%, составив $4,55 млрд.

Расходы Bristol-Myers Squibb на исследования и разработки составили $6,35 млрд, сократившись на 2,1%, при этом в этом четвертом квартале сокращение произошло на 28,8% по сравнению с прошлым годом. В основном это вызвано большими расходами на приобретение лицензий и активов в четвертом квартале прошлого года.

Чистая прибыль за 2018 год компании по стандарту, отличному от принятого в США формата GAAP, составила $6,52 млрд.

«Наши результаты в 2018 году были основаны на превосходных коммерческих показателях для наших приоритетных брендов и важных научных достижениях, которые продолжают диверсифицировать нашу линию исследований и разработок. Мы начинаем 2019 год с хорошей динамики в текущем бизнесе», — заявил председатель совета директоров и генеральный директор Bristol-Myers Squibb Джованни Кафорио.

В начале 2019 года Bristol-Myers Squibb объявила о покупке биотехнологической компании Celgene. При этом сделка должна стать рекордной за историю на рынке фармацевтических компаний. По словам Кафорио, запланированное приобретение Celgene позволит создать ведущую биофармацевтическую компанию со значительными возможностями для быстрого запуска широкого спектра продуктов. В руководстве надеются, что это создаст прочную основу для долгосрочного роста.

ИСТОЧНИК: РБК

gmpnews