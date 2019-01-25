Novartis призвала Великобританию подстраховаться перед Brexit

Novartis в связи с Brexit призвала правительство Великобритании, куда швейцарская компания импортирует более 120 млн упаковок лекарств в год, принять срочные меры по защите будущих поставок.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, однако политики по сей день не смогли прийти к соглашению по всем процедурам отделения, что усиливает потенциальные риски для предприятий, в том числе фармацевтических.

В официальном заявлении на сайте Novartis сказано следующее: «Крайне важно, чтобы правительство придало первостепенное значение минимизации перебоев поставок лекарственных средств, поскольку Великобритания готовится к потенциальному жесткому или беспорядочному Brexit, и обеспечило сотрудничество в урегулировании лекарственного обеспечения в такой ситуации»

Великобритания уже призвала фармпредприятия сформировать дополнительный шестинедельный запас препаратов на случай сбоев в поставках.

Ранее английское издание The Week сообщало, что ожидание Brexit уже привело к накоплению запасов лекарств и, как следствие, росту цен на наиболее часто назначаемые обезболивающие, гипотензивные средства и антидепрессанты, а также инсулин – приобретение препарата впрок уже привело к его локальному дефициту.

Против Brexit ранее высказывалась Европейская федерация фармацевтических ассоциаций и фармпромышленности (EFPIA), а затем, когда решение о выходе было принято, настаивала на переводе штаб-квартиры Европейского агентства лекарственных средств (EMA) из Лондона на континент.

vademec