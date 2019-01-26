AbbVie потеряла $1,83 млрд после выхода первых биоаналогов Хумиры

Эти данные приведены в опубликованном 25 января финансовом отчете AbbVie за четвертый квартал 2018 года. Выручка компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 7,3% – до $8,31 млрд.

Значительную часть выручки компании принесли продажи ее блокбастера Хумира (адалимумаб), выросшие (квартал к кварталу) на 0,5% – до и $4,92 млрд. Основной рост продаж Хумиры пришелся на США, в остальном мире объемы реализации препарата снизились на 15%, в связи с выходом первых биоаналогов. В 2017 году адалимумаб принес AbbVie $18 млрд выручки.

Первые биоаналоги Хумиры были анонсированы швейцарской Novartis и американской Amgen в октябре 2018 года.

В России свои версии адалимумаба, согласно реестру проводимых КИ, готовят к регистрации сразу несколько компаний, в том числе Pfizer, Mylan, Boehringer Ingelheim и «Биокад».

AbbVie – американская биофармацевтическая компания, образованная отделением от Abbott Laboratories в 2012 году. Компания специализируется на разработке и продвижении препаратов для лечения аутоиммунных, вирусных и неврологических заболеваний. В 2013 году выручка компании составила $32,75 млрд, а прибыль – $5,68 млрд.

Источник: AbbVie

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