NHS и аптечная сеть Well Pharmacy подключили к сервису онлайн-обслуживания электронных рецептов 25 тысяч британцев

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) и крупнейшая в стране аптечная сеть Well Pharmacy запустили пилотный проект по обслуживанию электронных рецептов. К концу января число подписок на сервис превысило планируемые 22 тысячи. Бесплатный сервис по обслуживанию электронных назначений, организованный Well Pharmacy совместно с NHS, позволяет покупателям заказывать рецептурные лекарственные средства онлайн и оформлять доставку на дом. Платформа также предусматривает чат с провизором. По словам продукт-менеджера Well Олли Гауэра, компания с момента запуска сервиса в июле 2018 года прогнозировала за полгода, до 23 января, собрать 22 тысячи подписок, но побила этот целевой показатель, подключив к сервису 25,18 тысячи пользователей. Аналогичный сервис другой британской сети Pharmacy2U подписал уже 1,5 млн пользователей, однако, по словам Гауэра, осторожный старт входил в планы Well: «Как надежная аптечная сеть, мы еще до масштабирования проекта хотели убедиться, что все процессы отлажены, поскольку безопасность пациента занимает первое место в приоритетах любой нашей деятельности». По словам Гауэра, в настоящее время только 2% рецептов NHS обслуживаются в электронном виде, и хотя этот показатель неизбежно вырастет в ближайшие годы, офлайн-аптеки всегда будут играть важную роль, поскольку оказывают основные услуги, предполагающие личное посещение. В России разработка нормативных актов о торговле лекарственными средствами через интернет запланирована на 2019 год, хотя законодательная инициатива по регламентации дистанционной торговли безрецептурными препаратами возникла еще в 2017 году. Источник: Pharmaceutical Journal vademec