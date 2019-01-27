Минздрав предлагает ввозить в Россию гашиш для научных исследований

Минздрав разработал поправки в постановление правительства № 508 от 22 июня 2009 г. «Об утверждении государственных квот, в пределах которых ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ». Согласно документу, в Россию для научных целей предлагается ввозить 300 г гашиша, 1,1 кг каннабиса и 50 г масла каннабиса, также в планах увеличение квоты на тетрагидроканнабинол с 10 г до 300 г.

В пояснительной записке говорится, что использование каннабиса и его производных

в медицинских целях активно обсуждается на площадках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками.

ВОЗ подготовила обзор по растению каннабис и изготовленных из него экстрактов и настоек в целях определения их наркогенного потенциала и способности формировать зависимость, а также оценки их терапевтической эффективности и безопасности для ряда конкретных клинических состояний.

Медицинское применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиоиды, разрешено в некоторых странах (Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Испания, Италия, Греция, Хорватия, Люксембург, Израиль, Австралия, Канада, США).

Именно поэтому Россия решила включиться в мировой процесс и провести научные исследования, в том числе по изучению наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды, и определению действующих веществ. Для испытаний потребуется ввоз наркотических средств и психотропных веществ каннабиноидного ряда, находящихся под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. (с поправками, внесенными в соответствии с Протоколом 1972 г.) и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

«Наркотические средства гашиш (анаша, смола каннабиса), каннабис (марихуана), масло каннабиса (гашишное масло), тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их производные включены в список I наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ, утвержденный постановлением правительства № 681 от 30.06.1998 г.», – напоминают в пояснительной записке.

В месте с тем оборот веществ, включенных в список I, разрешен для целей оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности.

Исследования будут проводиться ФГУП «Московский эндокринный завод».

Общественное обсуждение проекта продлится до 8 февраля 2019 г.

Фото: newstes.ru

Елена Калиновская

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