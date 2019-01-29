Zambon готова к выходу на американский и китайский рынки

Итальянская фармацевтическая компания Zambon («Замбон») готова выйти на рынки США и Китая для продвижения своей линейки препаратов для лечения расстройств нервной системы и респираторных заболеваний, сообщает Reuters.

Как отметил в интервью агентству исполнительный директор Zambon Роберто Тасионе, ранее возглавлявший итальянский бизнес Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), компания располагает средствами в размере более 100 млн евро (114 млн долл.) на «правильные» приобретения. По его словам, этих средств достаточно, но если возникнет возможность более крупной сделки, не исключается вариант размещения ценных бумаг компании на фондовой бирже.

Топ-менеджер уточнил, что компания намерена сосредоточиться на разработке препаратов для лечения болезни Паркинсона и острых респираторных заболеваний с прицелом на американский рынок. При этом он не стал уточнять, ведутся ли переговоры по приобретению американских активов.

Что касается рынка КНР, то, по словам Роберто Тасионе, это сложный, но объемный рынок, где существуют неудовлетворенные потребности в сегменте респираторных заболеваний. Он добавил, что компания видит большой потенциал.

Илья Дугин

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