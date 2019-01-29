Финансовые результаты AbbVie не дотянули до прогнозов рынка

Американская биофармацевтическая компания AbbVie («ЭббВи») опубликовала финансовые результаты за IV квартал, согласно которым чистый убыток составил 1,83 млрд долл. или 1,23 долл. на акцию по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 52 млн долл. или 0,03 долл. на бумагу, сообщает «Финам».

При этом скорректированная прибыль оказалась на уровне 1,90 долл. на одну акцию, не дотянув до средних ожиданий аналитиков в 1,94 долл. на бумагу.

Выручка, тем временем, также продемонстрировала рост и составила 8,30 млрд долл. по сравнению с 7,74 млрд долл., зафиксированными годом ранее. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,35 млрд долл.

Между тем компания ожидает, что по итогам 2019 г. скорректированная прибыль составит 8,65-8,75 долл. на одну акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозируют 8,72 долл. на акцию.

Источник: «Финам»

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