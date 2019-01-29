FDA предупреждает о росте дефицита гипотензивных препаратов

FDA допускает рост дефицита гипотензивных лекарственных препаратов после того, как ряд производителей отозвали свои препараты из продажи ввиду наличия в них потенциальных канцерогенов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Эти препараты, включая valsartan, относятся классу блокаторов рецепторов ангиотензина II. Valsartan является непатентованным аналогом препарата Diovan компании Novartis («Новартис»).

Хотя в FDA уже заявляли об обнаружении источника загрязнения, исследования продолжаются.

Отзывы препаратов из продажи начались летом проведшего года, когда FDA получило предупреждение о том, что в фармсубстанции, изготовляемой китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd («Чжэцзиан Хуахай Фармасьютикал Ко. Эл-ти-ди») и применяемой для производства valsartan, содержится потенциально канцерогенная примесь. Позднее FDA запретило импорт субстанций со всех предприятий китайской компании.

Кроме valsartan были отозваны из продажи также партии препаратов losartan и irbesartan.

Как отметили в FDA, присутствие потенциальных канцерогенов в активных субстанциях может быть связано с изменением процесса производства.

Илья Дугин

pharmvestnik