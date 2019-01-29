28 января 2019 года ЗАО «Алтайвитамины» отмечает 70 лет со дня основания

Сегодня ЗАО «Алтайвитамины» — ведущее предприятие-участник некоммерческого партнёрства «Алтайский биофармацевтический кластер», имеющее универсальную производственную базу, квалифицированный персонал, современное оборудование.

На протяжении многих лет организация прочно удерживает лидирующие позиции в крае по производству фармацевтической продукции. Это аэрозоли, спреи, мягкие желатиновые и твердые капсулы, мази, суппозитории, таблетки, драже, жидкие лекарственные средства. Предприятие владеет технологиями производства биологически активных добавок к пище, косметических средств лечебно-профилактического назначения, пищевых продуктов с биологически активными веществами. Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований.

Благодаря высоким организаторским способностям Кошелева Юрия Антоновича – генерального директора ЗАО «Алтайвитамины», предприятие активно сотрудничает с ведущими научными организациями России, постоянно совершенствуя технологии производства.

Главной целью работы руководства предприятия в области обеспечения качества является достижение высокого уровня проведения научно-исследовательских работ, а также выпуск готовой продукции, соответствующей стандарту надлежащей производственной практики. На предприятии ведется крупномасштабное перевооружение производства, осваиваются новые прогрессивные технологии.

Буквально недавно компания «Алтайвитамины» получила сертификат соответствия системы качества, применительно к производству и контролю качества лекарственных средств и фармацевтических субстанций, требованиям GMP. Что стало очередной ступенью в повышении качества, эффективности и безопасности продукции предприятия.

Продукция ЗАО «Алтайвитамины» давно зарекомендовала себя не только на отечественных рынках, но и получила широкое распространение и признание за рубежом, в таких странах как: Азербайджан, Армения, Беларусь, Киргизия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Монголия, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Словакия.

Цифры и факты:

более 100 лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, гинекологических, проктологических, стоматологических заболеваний

более 1000 высококвалифицированных сотрудников

развитая инфраструктура — 4 корпуса основного производства, полиграфический комплекс, производства по изготовлению туб, полимерных изделий, собственное тепло- и водоснабжение, наличие транспортного парка для грузоперевозок, механизированное складское хозяйство, собственные плантации растительного сырья

комплексная автоматизация управленческого и складского учета всех структурных подразделений

собственный штат медицинских представителей во многих регионах России

розничная аптечная сеть, насчитывающая 20 аптек и аптечных пунктов в городах: Бийск, Барнаул, Белокурих, а так же районах Алтайского края

gmpnews