Минздрав намерен разрешить ввоз марихуаны для медицинских исследований

Минздрав РФ намерен разрешить ввоз каннабисосодержащих производных марихуаны – гашиша, масла каннабиса и самой марихуаны – для исследований в медицинских целях.

Проект изменений в постановление Правительства РФ №508 от 22 июня 2009 года, регулирующее оборот наркотических и психотропных веществ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, Минздрав намерен ежегодно ввозить в Россию до 300 граммов гашиша, 1100 граммов марихуаны и 50 граммов масла каннабиса для исследований в медицинских целях. Проводить исследовательские работы будет ФГУП «Московский эндокринный завод», ранее ставшее одной из площадок по производству содержащих опиум препаратов.

Авторы документа поясняют, что вопрос использования каннабиса и его производных в медицинских целях «активно обсуждается» на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками. А ввоз производных марихуаны в Россию необходим «в целях проведения в РФ научных исследований и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды».

Согласно действующему законодательству, оборот препаратов, внесенных в список наркотических, в России запрещен, их нельзя использовать в медицинских целях. Минздрав по-прежнему выступает против легализации марихуаны в России. «Мы категорически против этого выступаем. И все передовые силы, в том числе «актив» – Организация Объединенных Наций, тоже против легализации легких наркотиков», – заявляла в октябре 2018 года Вероника Скворцова.

Медицинское применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиоиды, разрешено в ряде стран, включая Австрию, Бельгию, Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию, Испанию, Австралию, Канаду и США. В конце декабря 2018 года медицинскую марихуану легализовал Таиланд, в конце января 2019 года – Израиль.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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