Novartis и Roche создают запасы препаратов на случай Brexit без соглашения

По мере приближения даты выхода Великобритании из состава ЕС и увеличения вероятности того, что выход произойдет без заключения конкретной сделки со странами Евросоюза, некоторые фармпроизводители создают резервы препаратов для непрерывного снабжения британских пациентов, сообщает BioSpace.

В минувшую пятницу представители швейцарского фармгиганта Novartis («Новартис») заявили, что Brexit без соглашения окажет существенное влияние на пациентов, особенно в том, что касается поставок и безопасности лекарственных препаратов. В связи с этим предпринимаются шаги для увеличения в Великобритании запасов лекарств, производимых как самой компанией Novartis, так и ее подразделениями Sandoz («Сандоз») и Alcon («Алкон»). В заявлении указано также, что Novartis продолжит все приготовления для того, чтобы обеспечить дальнейший ежегодный ввоз более 120 млн упаковок препаратов из ЕС в Великобританию для обеспечения пациентов.

В начале прошедшей недели председатель совета директоров Roche («Рош») Кристоф Франц заявил, что его компания также обеспечит непрерывный доступ всех пациентов в Британии к производимым компанией медикаментам и что Roche создаст достаточные запасы лекарств в этой стране до Brexit.

Однако, создание резервных запасов препаратов может оказаться не лучшим решением в долгосрочной перспективе. Газета The New York Times отмечает, что 2/3 потребляемых в Великобритании лекарств поступают из Европы, и из них 90% доставляют на грузовых автомобилях через три пункта, представляющих собой «бутылочные горлышки». Поставки через эти «узкие места» будут полностью заблокированы в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

На это же обращают внимание в компании Novartis, говоря о том, что правительство Великобритании должно предпринять все усилия для минимизации срывов поставок медикаментов в страну и должно сделать это одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Татьяна Кублицкая

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