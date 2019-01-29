Глава Крыма поручил Минздраву выяснить правовой статус аптек на колесах

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил региональному Минздраву проработать возможность организации выездной торговли медикаментами в отдаленных населенных пунктах. Во многих территориях вопрос доступности лекарственной помощи в сельской местности решен посредством реализации препараторов в ФАП, однако в Крыму они находятся в неудовлетворительном состоянии, а аптек катастрофически не хватает.

«Если есть нормативный акт о выездной торговле хотя бы в одном субъекте России, который не обжалован прокуратурой, мы примем свой, – выступил с инициативой Сергей Аксёнов. – Пусть в села будет ездить автолавка с необходимым перечнем лекарств».

Несколько лет назад подобную меру уже реализовали в соседнем Севастополе, однако оперативно уточнить, сохраняется ли данная практика по сей день, не удалось.

Дело в том, что положением о лицензировании фармацевтической деятельности, которое утверждено Постановлением Правительства РФ, предусмотрено, что «соискатель лицензии для осуществления фармацевтической деятельности должен иметь помещение, принадлежащее ему на праве собственности или на ином законном основании и соответствующее установленным требованиям (за исключением медицинских организаций и их обособленных подразделений)». Перечень последних тоже четко определен: амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики, расположенные в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. Автолавка как объект лицензирования нигде не упоминается.

Фото: tass.ru

Екатерина Погонцева

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