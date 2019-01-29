В Серпуховском районе откроется новый завод фармпредприятия «Оболенское»

Российским Фармацевтическим предприятием «Оболенское» готовится к запуску новый завод по производству твердых лекарственных форм в Серпуховском районе городского поселения Оболенск. На предприятии будут производиться лекарственные средства основных терапевтических направлений: препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ; для лечения заболеваний сердечно-сосудистой̆ системы; противомикробные препараты для системного использования; препараты для лечения заболеваний костно-мышечной и нервной системы; для лечения заболеваний органов чувств и респираторной̆ системы и ряд других медицинских препаратов.

В соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной государственной̆ информационной̆ системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки, новое предприятие оснащено всей необходимой технологической̆ инфраструктурой для нанесения этой маркировки. В рамках реализации проекта по внедрению криптозащиты серийного кода упаковки АО «ФП Оболенское» взаимодействует с Центром развития перспективных технологий.

Как заявили в руководстве компании, защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление потребителям возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, являются приоритетными задачами фармацевтического предприятия.

По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Вадима Хромова, строительство завода осуществлялось в рамках подписанного соглашения с Правительством Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года.

«Правительством Московской области оказан поддержка компании в виде предоставлении субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуру на сумму 83,1 млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 350 новых рабочих мест», — сообщил Вадим Хромов.

Совокупный̆ объем инвестиций в новое производство составил 3 млрд рублей̆. Производственная мощность – 120 млн упаковок: 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше в год, что позволит вывести компанию на лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и встать в один ряд с крупнейшими производителями лекарственных средств в Европе. Общая площадь производственного комплекса составляет 6 гектаров.

28 декабря 2018 г. ПАО АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания приобрела пакет акций АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». Пакет приобретен совместно с Банком ВТБ (далее – «ВТБ») и менеджментом OBL Pharm у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity.

Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения ФП «Оболенское» с входящим в Группу АФК «Система» АО «Биннофарм». На базе ФП «Оболенского» и АО «Биннофарм» будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте*.

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