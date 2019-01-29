За три года в МЦ «Пробиотек» успешно завершены семь клинических исследований I фазы

В собственном клиническом центре «Пробиотек» в г. Серпухов в период за 2016-2018 гг. проведено семь клинических исследований I фазы. Все проекты организованы «под ключ» и завершены досрочно. Отчеты приняты и одобрены в Минздраве РФ.
Испытания проводились в шести терапевтических областях: гематологии, дерматологии, отоларингологии, проктологии, неврологии и ревматологии.
Необычными были формы выпуска — парентеральные препараты, назальный спрей, ректальные свечи и лак для ногтей. Подобные формы могут вызывать непредсказуемые реакции, поэтому особое внимание специалисты уделяли тщательному подбору здоровых добровольцев и их безопасности.
В центре организована палата интенсивной терапии и круглосуточно дежурят опытные врачи, которые быстро распознают нежелательные явления и не допускают развития патологии. Кроме того, во время исследований добровольцы находились в закрытых отделениях под постоянным контролем персонала.
Все проекты были завершены в короткие сроки — в среднем за 4-9 месяцев, что на 20-30% быстрее по сравнению с предыдущим опытом центра.
Вот как поясняет это директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев:
«Мы тщательно планируем исследование, четко распределяем обязанности и контролируем сроки каждого этапа работы. Кроме того, у нас надежная база добровольцев, с которыми работаем уже более пяти лет, и поэтому очень низкий процент досрочно выбывших участников.
Но главный актив нашего центра — это сотрудники. У нас работают специалисты с опытом от пяти до десяти лет, которые постоянно повышают квалификацию.
У нас действует система регулярных внутренних тренингов, также сотрудники проходят обучение GCP-онлайн и участвуют в мероприятиях независимых экспертов.
Мы готовы помочь клиентам со сложными исследованиями и гарантируем достоверные результаты в максимально сжатые сроки».
Источник: ГК «Пробиотек»