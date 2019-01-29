Сеть аптек «Босфор» лишилась лицензии за незаконную продажу противоэпилептических средств

Прокуратура Центрального района г. Сочи Краснодарского края по поручению прокурора края совместно с представителями регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что в 4 аптеках сети ООО «Босфор» в городе Сочи, несмотря на наложенные Минздравом России ограничения на безрецептурную продажу противоэпилептических средств, производилась их бесконтрольная свободная реализация, предметно-количественный учет не осуществлялся, что привело к отравлению психоактивными лекарственными препаратами пятерых несовершеннолетних детей.

В настоящее время прокуратура через судебное понуждение признала деятельность аптечной сети незаконной, фармацевтическая лицензия аннулирована.

По фактам отравления детей территориальным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров не отвечающим требованиям безопасности), ход и результаты его расследования поставлены прокуратурой на контроль.

gmpnews