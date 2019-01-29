Энроллми.ру откроет для РакФонда свой онлайн-сервис по проведению клинических исследований

Энроллми.ру на безвозмездной основе предоставит РакФонду право пользования электронной инфраструктурой для организации и проведения некоммерческих клинических и наблюдательных исследований лекарственных препаратов, медицинских изделий и средств диагностики, а также для мониторинга побочных эффектов в области онкологии.

Это откроет новые возможности для эффективной работы исследователей, получающих поддержку в рамках программ финансирования РакФонда, и стимулирует развитие академических клинических исследований в области онкологии в России.

Веб-сервис позволяет организовать клинические исследования онлайн, в том числе привлечь исследователей, провести набор пациентов, создать все необходимые базы данных и документацию исследования, управлять процессами и обеспечить коммуникации участников в соответствии с установленными стандартами. Сервис стал доступен врачам, пациентам и организациям, проводящим клинические исследования, в конце 2018 года. В настоящий момент он объединяет врачей-исследователей всех специальностей из 78 городов России.

Источник: совместный пресс-релиз Энроллми.ру и РакФонда

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