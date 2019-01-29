РФПИ планирует привлечь китайских и арабских партнеров к инвестированию в российский фармпром

Российский фонд прямых инвестиций может войти в капитал «Медси», Segezha и агрохолдинга «Степь» в качестве миноритарного акционера.

Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев агентству «Прайм» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Г-н Дмитриев сообщил также, что РФПИ планирует привлечь китайских и арабских партнеров к инвестированию в объединенный фармхолдинг, создаваемый на базе «Биннофарма» и «Оболенского».

Как сообщал «ФВ», в декабре 2018 г. ПАО АФК «Система» приобрела пакет акций АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». Пакет приобретен совместно с Банком ВТБ и менеджментом OBL Pharm у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity.

В результате объединения OBL Pharm с входящим в Группу АФК «Система» АО «Биннофарм» планируется создать ведущий фармхолдинг.

В декабре 2018 г. пресс-служба АФК сообщала, что РФПИ и его соинвесторы договорились с АФК «Система» о возможности присоединиться к сделке в начале 2019 г. после дополнительной проработки и согласования условий такой сделки со стороны возглавляемого РФПИ консорциума инвесторов.

Фото: rdif.ru

Елена Сидорова

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