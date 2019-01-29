Эксперт: онлайн-продажа рецептурных препаратов возможна при организации электронного документооборота

Свою позицию о возможном принятии закона о дистанционной торговле лекарствами весной 2019 года, высказали отечественные фармпроизводители. Директор по маркетингу безрецептурных препаратов компании «Акрихин» Ольга Фроликова сообщила «ФВ», что онлайн-торговля повышает доступность лекарств для населения, а рецептурные препараты могут доставляться при соблюдении всех норм и контроле за счет электронного документооборота.

«С учетом размеров территории России и географической удаленности многих районов, онлайн-торговля делает товары и услуги более доступным для населения. Кроме того, это современный тренд, направленный на повышение удобства покупок и экономию времени, – говорит Ольга Фроликова. – В этой связи мы не видим проблем с продажей безрецептурных лекарств через интернет при условии, что это делают организации, имеющие лицензию на фармдеятельность и способные гарантировать надлежащее качество хранения и транспортировки лекарств. Что касается продажи рецептурных препаратов, то мы видим перспективы в организации электронного документооборота. Врач может выписать электронный рецепт, который акцептуется аптекой, после чего лекарство доставляется пациенту».

Вместе с тем, директор по маркетингу безрецептурных препаратов компании «Акрихин» подчеркивает, что необходим строгий контроль деятельности организаций, продающих лекарства онлайн, а также органов, сертифицирующих продукцию. Это позволит избежать ситуаций, когда торговля лекарственными средствами ведется беспрепятственно через интернет под видом продажи косметической продукции. Подобные нарушения, по ее словам, наблюдаются сегодня.

Денис Кунгуров

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