Три участника Всероссийской студенческой фармолимпиады получат награды от компании «Натива»

Компания «Натива» проводит конкурс среди студентов – участников Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады, которая стартовала 29 января в Нижнем Новгороде.

По условиям конкурса участникам олимпиады нужно написать мотивирующее эссе о своем рекорде, причем это достижение может касаться любой стороны жизни: профессиональной, личной, спортивной или творческой. Будут определены три победителя, которые во время церемонии закрытия ВСФО получат ценные призы от компании.

«Мы осознанно решили отойти от сложных профессиональных заданий, которые и так будут представлены в рамках мероприятия», – рассказала Анжелика Хандукян, директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям ООО «Натива».

В VI Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиаде принимают участие 165 студентов из 31 медицинского вуза. Организаторы – Ассоциация российских фармацевтических производителей при поддержке правительства Нижегородской области.

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