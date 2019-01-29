FDA регистрирует роботизированную систему компании Zimmer Biomet для операций на колене Три участника Всероссийской студенческой фармолимпиады получат награды от компании «Натива» » Минздрав закупает противовирусные препараты Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». -Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 1 444 852,50 руб. Прием заявок заканчивается: 08.02.2019 09:00. — Абакавир + Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 349 999 909,42 руб. Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00. — Этравирин, таблетки, 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 972 040 546,73 руб. Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00. — Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 4 270 373,69 руб. Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00. Елена Сидорова

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