Минздрав закупает противовирусные препараты

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».
-Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 444 852,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 08.02.2019 09:00.
— Абакавир + Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 349 999 909,42 руб.
Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00.
— Этравирин, таблетки, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 972 040 546,73 руб.
Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00.
— Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 270 373,69 руб.
Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik