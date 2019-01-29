FDA регистрирует роботизированную систему компании Zimmer Biomet для операций на колене

Американский регулятор одобрил систему Rosa Knee – роботизированную хирургическую платформу для проведения операций по полному замещению коленного сустава, которую компания Zimmer Biomet («Циммер Байомет») приобрела в 2016 г. в результате покупки французского производителя медицинской техники Medtech («Медтех») за сумму около 132 млн долл., сообщает FierceBiotech.

Система Rosa включает в себя трехмерные инструменты предоперационного планирования и предоставляет данные по анатомии мягких тканей и костей, что обеспечивает более высокую точность хирургических разрезов и оптимальное положение имплантата. Она также анализирует амплитуду движения в реальном времени, что помогает определить баланс мягких тканей в суставе индивидуально для каждого пациента.

Ранее FDA одобрило системы Rosa Brain для операций на мозге (2012 г.) и Rosa Spine для операций на позвоночнике (2016 г.).

Татьяна Кублицкая

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