Мелкие нарушения медиков и фармацевтов при обороте наркотиков предлагается декриминализировать

Минздрав России разработал проекты документов, направленных на гуманизацию уголовного законодательства РФ в части декриминализации не обладающих высокой степенью общественной опасности деяний лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также правил культивирования и оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

В частности, в КоАП предлагается внести поправки, в соответствии с которыми за нарушение правил производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на территорию РФ, вывоза с территории РФ и уничтожения инструментов и оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тыс. руб., должностных лиц – от 15 до 25 тыс. руб., юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Те же действия, повлекшие утрату инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Уголовная ответственность, согласно предложению Минздрава, должна наступать только в том случае, если в течение года врач или фармацевт уже были привлечены к административной ответственности за аналогичный проступок или если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью.

Общественное обсуждение документов проводится на сайте regulation.gov.ru.

Необходимость принятия таких поправок давно назрела: известны случаи уголовного преследования врачей, выписавших рецепт на наркотический препарат пациенту не своего участка из стремления облегчить его страдания.

Елена Сидорова

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