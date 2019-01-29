Готовы ли участники рынка к регуляторным переменам в фармотрасли

Специальным гостем XIV Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2019 год» станет Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Сергей Анатольевич расскажет про новую стратегию развития фармацевтической промышленности «Фарма–2030», предварительные итоги, главные достижения, сценарии развития фарминдустрии и инструменты поддержки отрасли в рамках конференции, которая пройдет 18 февраля в отеле «Рэдиссон Ройал, Москва».
В ходе сессии «Государство и бизнес глазами пациента: куда держишь курс, «Фарма–2030»?» раскроем следующие вопросы.
- Инициатива создания единого поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий.
- Новые правила государственной регистрации и методики определения предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП.
- Расширение национального календаря прививок, результаты эпидемиологического сезона по гриппу, перспективы разработки и производства отечественных вакцин.
- Как обстоят дела с лекарствами для лечения тяжелых инфекционных заболеваний – туберкулеза, ВИЧ, гепатитов?
- Проект Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018–2030 годы.
- Меры поддержки доклинических и клинических исследований.
- Готовность к единому рынку стран Евразийского экономического союза.
- Готовность к криптозащите и новые постановления правительства, итоги передачи системы новому оператору.
- Параллельный импорт и принудительное лицензирование в интересах национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.
В числе ключевых гостей конференции:
- Светлана Гашкина, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов Российской Федерации;
- Захар Голант, заведующий кафедрой регуляторных отношений и надлежащих практик ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России;
- Джаныл Джусупова, заместитель директора технического регулирования и аккредитации ЕЭК;
- Валентина Косенко, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
- Анатолий Крашенинников, генеральный директор, АНО «Национальный научный центр Фармаконадзора»;
- Нурия Мусина, начальник отдела развития и внешних коммуникаций, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России;
- Владимир Попов, д.м.н, начальник лаборатории профессиональной клинической фармакодинамики НУЗ Научный клинический центр ОАО «Российские железные дороги», ведущий научный сотрудник НИО Кардиологии НОКЦ «Здоровое сердце» НИЦ ГБОУ ВПО «1-й Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России;
- Филипп Романов, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- Федот Тумусов, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ;
- Владислав Шестаков, директор, ФБУ «ГИЛС и НП».
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Фото: infor-media Russia