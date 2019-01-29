Депутату Казанской гордумы грозит дисквалификация за картель на поставках медизделий Мелкие нарушения медиков и фармацевтов при обороте наркотиков предлагается декриминализировать » Готовы ли участники рынка к регуляторным переменам в фармотрасли Специальным гостем XIV Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2019 год» станет Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Сергей Анатольевич расскажет про новую стратегию развития фармацевтической промышленности «Фарма–2030», предварительные итоги, главные достижения, сценарии развития фарминдустрии и инструменты поддержки отрасли в рамках конференции, которая пройдет 18 февраля в отеле «Рэдиссон Ройал, Москва». В ходе сессии «Государство и бизнес глазами пациента: куда держишь курс, «Фарма–2030»?» раскроем следующие вопросы. Инициатива создания единого поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий.

Новые правила государственной регистрации и методики определения предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП.

Расширение национального календаря прививок, результаты эпидемиологического сезона по гриппу, перспективы разработки и производства отечественных вакцин.

Как обстоят дела с лекарствами для лечения тяжелых инфекционных заболеваний – туберкулеза, ВИЧ, гепатитов?

Проект Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018–2030 годы.

Меры поддержки доклинических и клинических исследований.

Готовность к единому рынку стран Евразийского экономического союза.

Готовность к криптозащите и новые постановления правительства, итоги передачи системы новому оператору.

Параллельный импорт и принудительное лицензирование в интересах национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. В числе ключевых гостей конференции: Светлана Гашкина , директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов Российской Федерации;

, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов Российской Федерации; Захар Голант , заведующий кафедрой регуляторных отношений и надлежащих практик ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России;

, заведующий кафедрой регуляторных отношений и надлежащих практик ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России; Джаныл Джусупова , заместитель директора технического регулирования и аккредитации ЕЭК;

, заместитель директора технического регулирования и аккредитации ЕЭК; Валентина Косенко , заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Анатолий Крашенинников , генеральный директор, АНО «Национальный научный центр Фармаконадзора»;

, генеральный директор, АНО «Национальный научный центр Фармаконадзора»; Нурия Мусина , начальник отдела развития и внешних коммуникаций, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России;

, начальник отдела развития и внешних коммуникаций, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России; Владимир Попов , д.м.н, начальник лаборатории профессиональной клинической фармакодинамики НУЗ Научный клинический центр ОАО «Российские железные дороги», ведущий научный сотрудник НИО Кардиологии НОКЦ «Здоровое сердце» НИЦ ГБОУ ВПО «1-й Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России;

, д.м.н, начальник лаборатории профессиональной клинической фармакодинамики НУЗ Научный клинический центр ОАО «Российские железные дороги», ведущий научный сотрудник НИО Кардиологии НОКЦ «Здоровое сердце» НИЦ ГБОУ ВПО «1-й Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России; Филипп Романов , директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, Министерство здравоохранения Российской Федерации;

, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федот Тумусов , депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ;

, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ; Владислав Шестаков, директор, ФБУ «ГИЛС и НП». Регистрация Посетите также XII Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»19 февраля 2019 г.

Фото: infor-media Russia pharmvestnik