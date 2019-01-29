Депутату Казанской гордумы грозит дисквалификация за картель на поставках медизделий

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Татарстан выявило картель, организованный во время поставок медицинских изделий на общую сумму 590 млн рублей. В сговоре участвовали девять поставщиков, в том числе юрлица, принадлежащие депутату Казанской городской думы Альмиру Михееву. Теперь ему грозит дисквалификация.
Участниками картеля, по данным УФАС, стали ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», «Гиря 14», «Ортопрайм», «Ортопрайм СНГ», «Диапомпа» и ИП Михеева А.И., а также ООО «Диамид» и ИП Попова Ю.Е. Компании поддерживали завышенные цены на 330 аукционах в течение 2015–2017 годов на поставках медизделий для больницы скорой помощи, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, городской больницы №7 Казани, эндокринологического диспансера и ряда республиканских медучреждений.
В действиях компаний ведомство обнаружило признаки нарушения закона «О конкуренции» и картельного сговора: каждая компания-участник подавала одно ценовое предложение, снижение цен на аукционах составило от 0,5% до 2%, а подача заявок участников торгов производилась с одного и того же IP-адреса, хотя компании зарегистрированы по разным адресам в Казани. Кроме того, учредителем шести компаний является одно и то же лицо.
«Мы пришли к выводу, что компания-победитель в торгах определялась участниками заранее, при этом снижение ценового предложения на аукционе было минимальным – порядка 2%, в то время как в случае участия в аукционах других, не причастных к картелю организаций цена лотов снижалась до 50%», – рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС Сергей Павлов.
По данным СПАРК-Интерфакс, учредителем и единственным владельцем компаний «ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», «Ортопрайм», «Ортопрайм СНГ» является Альмир Михеев. Он же – совладелец «Диапомпы» (51%), а также бывший владелец компании «Гиря 14» (99,01%). Владельцем шестой компании, ООО «Диомид», значится Юлия Попова.
Параллельно Альмир Михеев – депутат Казанской городской думы третьего созыва, член фракции «Справедливая Россия». В Республиканском арбитражном суде идет процесс о дисквалификации Альмира Михеева – в случае его удовлетворения Михеев не сможет вести предпринимательскую деятельность и занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
Картельный сговор надзорное ведомство обнаружило еще в начале 2018 года. В июне 2018 года УФАС по Республике Татарстан признало компании виновными в заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию, и в завышении цен на торгах и передало материалы для назначения административного наказания. В течение октября 2018 года УФАС выписало компаниям штрафы на общую сумму 43 млн рублей, однако уличенные в сговоре компании обжаловали решение УФАС в Арбитражном суде Республики Татарстан.
Истцы представили в суде документы, согласно которым Михеев в 2015 году заключил с Поповой договор доверительного управления в долях юридических лиц, однако, как выяснилось, он не был должным образом зарегистрирован в ФНС. 21 января Арбитражный суд частично удовлетворил иск компаний, снизив сумму штрафов до 36 млн рублей в связи с коррекцией выручки компании, но оставил в силе остальные пункты решения УФАС.
Сам Михеев вину не признает, считая, что компании не вступали в сговор. При этом он выразил готовность выплатить штраф, в случае если решение вступит в силу.
Источник: rt-online.ru