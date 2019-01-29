Создание фармацевтического кластера в Пущине планируют начать в мае

Проект создания биофармацевтического кластера в подмосковном Пущине разработан, его строительство планируется начать в мае текущего года. Об этом 29 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья в правительстве региона.

«В декабре прошлого года мы завершили разработку проектно-сметной документации индустриального парка в Пущине, и в мае 2019 начнем строительство там всей необходимой инфраструктуры», — сказал Воробьев.

Он отметил, что власти региона уже заключили пять соглашений с инвесторами, которые будут строить в Пущине фармкластер.

«Это пять новых предприятий в границах наукограда», — отметил он.

Воробьев добавил, что индустриальные парки и технопарки есть в каждом подмосковном муниципалитете, но заполнены они пока наполовину, поэтому задача на следующий период — обеспечить постоянный приход туда новых инвесторов.

Ранее сообщалось, что первый биофармацевтический инновационный центр появится в Пущине в 2020 году. До 2025 года планируется осуществить поэтапное наращивание технологических мощностей центра и выход на запланированные объемы. Для реализации проекта выделят два участка промышленного назначения 4 га и 15,7 га на территории городского округа Пущино с основными коммуникациями. Центр будет включать в себя лабораторный и опытно-промышленный блок разработки и масштабирования технологий, блок полного цикла выпуска и продаж средств медицинского применения и инновационную и образовательную инфраструктуру. В нее войдут технопарк, бизнес-инкубатор, научно-образовательный центр, медицинский центр и конгресс-отель.

Фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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