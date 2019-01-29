«Катрен» снова признан самым важным дистрибьютором

Компания Ipsos Comcon провела очередную XXXIV волну исследования «Мнение провизоров/фармацевтов». Опрос сотрудников аптек, посвященный в том числе комплексному анализу деятельности дистрибьюторов, проходил осенью 2018 г. В немприняли участие сотрудники 575 аптек – руководители, их заместители и менеджеры, отвечающие за закупки.

Одной из целей исследования, которое регулярно проводится с 2002 г., – выявление восприятия аптеками качества сервиса, предоставляемого дистрибьюторами.

Оценить действия дистрибьютора предлагалось в двух вариантах: в режиме открытых вопросов (без подсказки) оценивалась важность дистрибьюторов, а в режиме закрытых вопросов (с подсказкой в виде перечня дистрибьюторов) респондентам предлагалось в системе различных шкал оценить широкий комплекс параметров по каждой компании.

В системе закрытых вопросов самые высокие значения по наиболее важным показателям – охвату аптек дистрибьютором и оценке его работы по 5-балльной шкале – оказались у НПК «Катрен». Среди всех опрошенных 82% сообщили, что работают с НПК «Катрен», максимальную оценку (5 баллов) работе дистрибьютора поставили 64% от общего количества аптек. 81% опрошенных являются клиентами «Протека» (58% из них оценили работу с ним в 5 баллов), 78% – «Пульса» (56% присвоили высшую оценку), 59% – «СИА Интернейшнл» (30%выбрали максимальный балл).

Так же, как и в предыдущих исследованиях, в этот раз самым важным дистрибьютором большинство участников исследования назвали «Катрен» (36%).

На втором месте компания «Протек» (30%), на третьем – «Пульс» (13%), на четвертом – «СИА Интернейшнл» (3%).

Источник: АО НПК «Катрен»

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