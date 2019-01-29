В Нижнем Новгороде стартовала VI фармацевтическая олимпиада

165 студентов из 31 медицинских вузов принимают участие в VI Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиаде в Нижнем Новгороде. Торжественное открытие ВСФО-2019 состоялось 29 января. Ее организатором выступила Ассоциация российских фармацевтических производителей при поддержке Правительства Нижегородской области.

В этом году образовательный проект отметил свое десятилетие, сообщил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. В нынешней олимпиаде принимают участие 31 команда из российских вузов, еще две команды представляют Беларусь. Состав участников ВСФО-2019 пополнился командами-дебютантами из госуниверситетов Астрахани, Петрозаводска и Пензы.

За три дня мероприятий студентам предстоит пройти конкурсные испытания по направлениям «Фармация» и «Фармацевтическая технология». Кроме того, их ждут мастер-классы, викторины и презентации от фармкомпаний – партнеров мероприятия, а также экскурсия на завод «Нижфарм».

«Мы смотрим на вас, как на людей, которые сделали свой выбор и хотят построить карьеру в фарминдустрии», — отметил заместитель генерального директора Stada CIS/»Нижфарм» Иван Глушков, добавив, что для производителя олимпиада дает возможность внимательно присмотреться к будущим молодым специалистам, с тем, чтобы пополнить трудовые ресурсы перспективными кадрами.

По словам директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексея Алехина, многие уникальные технологии и перспективные проекты в области фармацевтики сейчас разрабатываются именно в российских вузах. Для отечественной фармацевтической отрасли это шанс усилить в ближайшем будущем свой потенциал и достичь лучших результатов. Кроме того, представитель Минпромторга пообещал реализовать «все необходимые меры поддержки, для того чтобы усилить наши позиции за рубежом».

Зам. руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко подчеркнула, что значительное внимание в программе олимпиады уделяется требованиям по контролю за всеми этапами обращения и качества лекарств.

Напомним, первую фармацевтическую олимпиаду АРФП провела в 2009 г. в Москве. В последующие годы ВСФО проводилась в Ярославле, Казани, Санкт-Петербурге и Орехово-Зуево. Уже известно, что следующим городом проведения фармолимпиады в 2021 г. станет Калининград.

Сергей Рякин

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