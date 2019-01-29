Сотрудники EMA спустили флаги стран Евросоюза перед лондонским офисом В Нижнем Новгороде стартовала VI фармацевтическая олимпиада » Минздрав закупает препараты для лечения высокозатратных нозологий Минздрав России объявляет аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 251 316 000,00 руб. Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00. Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 14 189 337,50 руб. Прием заявок заканчивается: 15.02.2019 09:00. Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ

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