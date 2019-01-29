Сотрудники EMA спустили флаги стран Евросоюза перед лондонским офисом

Сотрудники Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) спустили флаги стран-членов ЕС перед лондонским офисом в преддверии переезда в Амстердам, сообщает FierceBiotech. Это своеобразный жест прощания с Лондоном, где штаб-квартира агентства располагалась с момента его создания в 1995 г.

EMA покинет лондонский офис 1 марта 2019 г. и постепенно начнет переезд во временное помещение в Амстердаме спустя 10 дней. В течение этого времени сотрудники EMA будут работать на удаленном доступе. Несколько человек будут работать уже в столице Нидерландов, чтобы улаживать любые проблемы, которые неизбежно будут возникать при переезде.

Церемония спуска флагов вызвала целый ряд комментариев от людей, связанных с научными исследованиями и политикой, в т.ч. бывшего британского дипломата Саймона Фрейзера и директора благотворительного фонда биомедицинских исследований Wellcome Trust Джереми Фаррара, который заявил, что переезд EMA в другую страну является огромной потерей, как для Лондона, так и для страны в целом. Кроме того, по его словам, будет еще хуже, если Великобритания после Brexit выйдет из EMA.

Он уверен, что если будущее EMA уже определено, то ситуация вокруг Великобритании далеко не очевидна. На данный момент страна на пути выхода из Евросоюза без предварительных условий. Однако все может измениться, если премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй удастся уговорить парламент поддержать ее условия по Brexit в нынешнем или обновленном виде или если она попросит ЕС отложить дату Brexit.

Илья Дугин

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