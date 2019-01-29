Эксперт: бюрократия в применении закона о госзакупках граничит с абсурдом

Забюрократизированность системы госзакупок – главное препятствие в лекарственном обеспечении онкологических пациентов. Об этом в интервью «ФВ» заявил член правления RUSSCO, руководитель химиотерапевтического отделения Городской онкологической больницы №62 Даниил Строяковский.

По его словам, ФЗ 44 о госзакупках, превратился в «катастрофический бюрократический заслон для покупки практически любых препаратов – как в Москве, так и в России». Поэтому даже при наличии денег, обеспечить бесперебойную поставку лекарств всем нуждающимся пациентам практически невозможно.

«Бюрократия в применении этого закона достигла таких масштабов, что уже граничит с абсурдом, — высказал свое мнение эксперт. — Это касается и администрирования всей этой системы – представители регуляторных органов, юристы, закупочные отделы, которые сидят во всех ЛПУ, институты, которые обеспечивают конкурсные технологии – все это превратилось в гигантсткую надстройку, которая сама по себе стоит безумных денег».

«При этом все превращается в бег на месте – все вкалывают, генерируется огромное количество бумаги, по сети летает гигантское количество информации. А результат – ноль, аукцион не состоялся, лекарства нет, — добавил г-н Строяеовский. — Пациенты остаются без необходимых препаратов, останавливается работа лечебных учреждений, фармкомпании не продают лекарства, происходит затоваренность, заканчиваются сроки годности медикаментов. Трудно найти того, кто бы получил выгоду от этой глупости».

Фото: RUSSCO

Сергей Рякин

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