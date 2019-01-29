Уволенный топ-менеджер Vertex Pharmaceuticals покинул советы директоров еще двух компаний

Уволенный за нарушение кодекса корпоративной этики операционный директор и временно исполняющий обязанности финансового директора американской фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals Inc. («Вертекс Фармасьютикалз Инк.») Иэн Смит вышел из составов советов директоров американских биофармацевтических компаний Infinity Pharmaceuticals Inc. («Инфинити Фармасьютикалз Инк.») и Acorda Therapeutics («Акорда Терапьютикс»), сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в Acorda, выход Иэна Смита из состава совета директоров компании не является результатом каких-либо конфликтов и не связан с бизнесом или политикой компании.

В Infinity заявили, что решение Иэна Смита связано с изменением его служебного положения.

Аналитик компании Leerink Partners Джеффри Порджес процитировал заявление Vertex о том, что расследование в отношении Иэна Смита никоим образом не касается других сотрудников. В заявлении также говорится, что компания исполнит все контрактные обязательства перед ним.

Илья Дугин

pharmvestnik