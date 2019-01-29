Эксперт: для создания современных биопродуктов недостаточно иметь лишь научную идею

В Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете в эти дни проходит 7-я Зимняя школа Future Biotech. Ежегодно на форум собираются молодые биологи, биотехнологи и предприниматели изо всех российских регионов, а с докладами выступают ученые из ведущих мировых научных центров.

Организаторы школы стараются делать акцент на различных отраслях современной науки: например, в предыдущий раз собравшимся рассказывали об информационных технологиях в биологии и медицине, в этом же году тема встречи – современная молекулярная биология и генетика. Перед собравшимися выступают ученые из Йельского, Гарвардского, Принстонского и других университетов США, из европейских университетов, а также из МГУ, Сколково и крупных российских компаний. С 2018 г. официальный язык школ – английский.

Среди проблем, которые поднимают в своих докладах ученые, – последние исследования структуры генома, транскрипции и трансляции генов, разработки в области геномного редактирования и генной терапии, а также создание новых биологических продуктов – для медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности. В частности, генеральный директор исследовательской компании «Аберкейд» Наталья Орлова представила собравшимся обзор рынка биотехнологий в мире и в России. По ее словам, пока в нашей стране объем биомедицинских продуктов – всего лишь 80-я часть от общего мирового рынка в этой области: 240 260 млн долл. – общий объем и лишь 3400 млн – объем российского рынка. Подавляющая часть этих продуктов (2350 млн долл.) – биологические лекарственные препараты, значительная часть которых – импортного производства. А те же пищевые биопродукты, например бактериальные добавки и ферменты, практически полностью импортируются.

«Как мы знаем, большим успехом пользуются российские специалисты в области IT-технологий, – сказала Наталья Орлова в беседе с «ФВ», – думаю, потому, что для написания компьютерных программ достаточно хорошего компьютера и самого программиста. Но если вы хотите сделать биотехнологическую инновацию, у вас должна быть лаборатория стоимостью в несколько миллионов долларов, недешевые расходные материалы, и процесс исследований будет идти в течение пяти, а то и десяти лет. А если получилось что-то создать, вас ждут еще многолетние клинические испытания. Словом, биотехнологии – это наукоемкая и капиталоемкая отрасль, и это необходимо понимать».

По словам эксперта, это хорошо понимают сегодня не только в США и Европе, настоящий бум в развитии биотехнологий в последние годы отмечается в Китае и во Вьетнаме. По итогам последнего года, например, именно китайские ученые заняли первое место по количеству публикаций в ведущих научных журналах, хотя еще десять лет назад новостей о бионауке в Китае не было вообще.

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

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