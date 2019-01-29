DSM Group: розничные продажи лекарств в 2018 г. в РФ выросли до 991,9 млрд руб.

В 2018 г. через российские аптеки было реализовано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 991,9 млрд руб. (в розничных ценах). При сравнении с 2017 г. продажи лекарств выросли на 4,6% в стоимостном и на 4,9% в натуральном эквиваленте, отмечают аналитики DSM Group.

Инфляция на лекарственные препараты в 2018 г. составила 2,9%. Это один из самых низких показателей за последние годы. Основной рост цен пришелся на лекарственные препараты, не попадающие под ценовое регулирование, – 4,0%. Препараты, входящие в список ЖНВЛП, выросли в цене в среднем на 0,8%.

Динамика в иностранных валютах (долларах и евро) менее стабильна и связана с курсом рубля. После роста объемов рынка в 2017 г., в 2018 г. наблюдается падение, более сильное в евро (-6,8%).

ТОР20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России

Совокупно ТОР20 брендов занимают 11,1% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объему на коммерческом рынке, аналитики отмечают ряд существенных изменений. Первое место в тройке лидеров по-прежнему удерживает анальгетик «Нурофен» с долей на рынке 0,8%. На вторую строчку поднялся антикоагулянтный препарат прямого действия «Ксарелто» (+11 позиций), показав максимальный прирост среди брендов ТОР20 (+50,9%). На третью позицию был смещен венотонизирующий и венопротекторный препарат «Детралекс».

В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Ацетилсалициловая кислота». Только четыре препарата, входящих в ТОР20 по упаковкам, показали отрицательную динамику: «Цитрамон» (-6,6%), «Активированный уголь» (-6,0%), «Валериана» (-5,8%), «Валидол» (-3,8%). Наибольшие темпы роста демонстрируют: «Тауфон» (+150%), «Эналаприл» (+40%) и «Риностоп» (+27%). ТОР20 брендов по натуральному выражению занимают 21,3% аптечных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объеме.

ТОР20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Классически первую позицию по итогам года в аптечном сегменте удерживает компания Bayer, объем продаж которой в аптечном сегменте снизился на 0,4%. Sanofi расположилась на второй строчке, с минимальным приростом реализации продукции производителя на 0,2%. Novartis (+6,3%) занял третью строчку.

Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: только 3 компании относятся к российским. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,4%, располагаясь на 6-й строчке.

В целом за 2018 г. доля российских препаратов составила 28,4% в стоимостном и 58,4% в натуральном выражении. К тому же объем реализации отечественных препаратов вырос более заметно, чем продажи импортных лекарств: +6,2% в рублях и +5,3% в упаковках. Как результат, удельный вес российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжает увеличиваться, причем рост доли происходил как в стоимостном объеме, так и в натуральном эквиваленте.

Источник: DSM Group

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