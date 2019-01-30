Аптеке не удалось заставить власти города вернуть демонтированную вывеску на ее прежнее место

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Грация +» («Дешевая аптека») на судебные решения, вынесенные по его искам к МКУ «Альтернатива». Муниципальное учреждение демонтировало рекламную конструкцию, установленную на фасаде аптеки без разрешения властей Таганрога, а аптечное предприятие требовало признать эти действия незаконными и вернуть информационные вывески на свое прежнее место.

МКУ «Альтернатива» обнаружила конструкцию со словами: «Продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента» на фасаде здания аптеки в ходе своей проверки. Аптечной организации было выдано предписание о ее демонтаже, поскольку власти Таганрога разрешения на ее установку не давали. После того, как требование уполномоченного предприятия исполнено не было, был произведен принудительный демонтаж.

В суде истец настаивал на том, что данную информационную конструкцию нельзя считать рекламной, однако и Арбитражный суд Ростовской области, и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласились с доводом заявителя. Его требования были отклонены как несостоятельные. 28 января кассационная инстанция также встала на сторону представителей муниципалитета.

Екатерина Погонцева

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