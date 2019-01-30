«Натива» получила принудительную лицензию на препарат Pfizer Аптеке не удалось заставить власти города вернуть демонтированную вывеску на ее прежнее место » Годовая прибыль Novartis выросла на 64% В IV квартале 2018 г. объем продаж инновационных лекарственных препаратов швейцарской фармацевтической компании Novartis («Новартис») увеличился на 5% и составил 9 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Квартальный объем продаж дженерикового подразделения Sandoz сократился на 5% и составил 2,5 млрд долл. Объем продаж подразделения офтальмологического Alcon вырос на 2% – до 1,8 млрд долл. Общий объем продаж в IV квартале прошедшего года вырос на 3%, составив 13,3 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков. Квартальная чистая прибыль упала на 40% – до 1,2 млрд долл. Квартальный объем продаж противоопухолевых препаратов увеличился на 8% и составил 3,5 млрд долл. Показатель по биофармацевтическим препаратам составил 390 млн долл. против 309 млн долл. годом ранее. Квартальный объем продаж в странах с развивающимися рынками сократился на 1% – до 3,2 млрд долл. За весь 2018 г. объем продаж Novartis вырос на 6% и составил 51,9 млрд долл. Чистая прибыль увеличилась на 64% – до 12,6 млрд долл. По прогнозу Novartis, в 2019 г. темп роста объема продаж будет на уровне средних однозначных показателей при постоянных валютных курсах и при условии успешной продажи подразделения Alcon, части американского дженерикового бизнеса и дерматологических активов. Рост операционной прибыли будет колебаться в пределах средних и высоких однозначных показателей. Илья Дугин

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