«Натива» получила принудительную лицензию на препарат Pfizer

Арбитражный суд города Москвы 25 января 2019 г. удовлетворил иск ООО «Натива» о выдаче принудительной лицензии на использование патента на препарат с МНН сунитиниб, принадлежащего Sugen LLC и Pharmacia &Upjohn Company, входящих в компанию Pfizer.

В резолютивной части решения суда говорится, что изобретение ООО «Натива», охраняемое патентом РФ № 2567535 от 01.10.2014 г., зависимо от изобретения компаний, входящих в группу Pfizer, охраняемого патентом №005996.

Патент «Натива» называется – «Кристаллическая е-модификация N-[2(диэтиламино)этил]-5-[(2)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-зн-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1нпиррол-3-карбоксамид малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе».

Патент Sugen LLC и Pharmacia &Upjohn Company называется – «пирролзамещенный 2-индолион, фармацевтическая композиция (варианты), способ модулирования каталитической активности протеинкиназы, способ лечения или профилактики нарушения в организме, связанного с протеинкиназой».

Лицензия предоставлена на условии, что «Натива» будет использовать изобретение Pfizer для изготовления, применения, предложения к продаже и хранения лекарственных средств, содержащих в качестве активного вещества сунитиниб.

Лицензионные платежи составят 10% от доходной части цены на сунитиниб, они будут рассчитываться на основании данных о зарегистрированной предельной отпускной цене на лекарственные препараты ЖНВЛП с МНН сунитиниб. Формула расчета: выручка от реализации лекарственного препарата Сунитиниб-натив, уменьшенная на размер налога на добавленную стоимость и уменьшенная на прямые расходы (на приобретение сырья и расходных материалов) по лекарственному препарату Сунитиниб-натив).

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Это не первый случай судебного решения о выдаче ООО «Натива» принудительной лицензии.

В 2018 г. компания получила принудительную лицензию на использование патента Celgene на лекарство с МНН леналидомид, так как имеет зависимое изобретение. Однако позже Палата по патентным спорам признала выданный компании «Натива» патент не отвечающим критерию патентоспособности «изобретательский уровень». В декабре 2018 г. стороны заключили мировое соглашение, где говорится, что «Натива» больше не имеет требований о выдаче принудительной лицензии со стороны Celgene.

Елена Калиновская

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