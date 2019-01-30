Alpharm: по итогам 2018 года рост российского фармрынка составил 7%

По итогам прошлого года фармацевтический рынок вырос на 7% в рублях и на 5% в упаковках, отмечают аналитики компания Alpharm. Госсегмент и розничный рынок росли практически синхронно, заявила генеральный директор Alpharm Анна Ермолаева, выступая сегодня в ходе бизнес-завтрака, организованного компанией.

«Но в валюте не все так радужно – рынок демонстрировал отрицательную динамику», – добавила эксперт.

Доля ритейла по итогам прошлого года составляет 71%. В упаковках эта доля выше – 85%.

Еще одна тенденция прошлого года – зафиксировано снижение количества аптечных точек в IV квартале 2018 г. По данным аналитиков, в России работает 65 тысяч аптечных учреждений.

«И в ближайшее время прироста не будет», – добавляет Анна Ермолаева.

Лидерами по закрытию точек стали компании «36,6» и «Эркафарм». Лидеры по приросту точек – «Вита», «Апрель» и «Ригла».

Топ 20 аптечных сетей консолидирует уже 42% рынка. Если в рейтинге учитывать ассоциации, то топ 300 аптечных сетей консолидируют 90% рынка.

По прогнозу Alpharm, рост рынка в 2019 г. будет базироваться прежде всего на госсегменте – порядка 10 млрд руб. заложено на программу ВЗН и около 50 млрд выделено на онкопрограмму. Таким образом, учитывая, что основным драйвером роста станет госсегмент, аналитики считают, что в 2019 г. рост рынка возможен в размере от 3 до 8%.

«Розничный сегмент также покажет рост, он не будет показывать отрицательные или нулевые значения», – пояснила Анна Ермолаева.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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