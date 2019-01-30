Комментарии Johnson & Johnson о перспективах фармрынка заставили инвесторов занервничать

Каждый год в январе топ-менеджеры американской компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») делятся с инвесторами своими ожиданиями на предстоящий год. В текущем году инвесторы предпочли бы не слышать прогнозов компании. По мнению руководителей J&J, в 2019 и 2020 гг. высокого темпа роста глобального фармрынка ожидать не приходится. В ситуации разбирались эксперты финансово-аналитической компании The Motley Fool.

Эксперты утверждают, что старая модель компенсации потерь от конкуренции за счет повышения цен на более новые продукты больше не срабатывает. Именно поэтому у коллег-конкурентов Johnson & Johnson примерно такие же прогнозы.

В 2018 г. глобальные продажи ЛС компании Johnson & Johnson выросли на 12,4% и составили 40,7 млрд долл. При этом продажи в США увеличились всего на 8,4%. Это вроде бы и не плохо, но в ходе телеконференции, посвященной финансовой деятельности компании, менеджмент удивил инвесторов заявлением о снижении реальных цен (после предоставления скидок) на препараты в США на 6–8%, несмотря на стабильный рост заявленных цен. В компании прямо не объявили о снижении реальных цен в текущем году, но и не гарантировали, что это не произойдет.

Когда у компаний медицинского страхования есть выбор, они требуют от фармпроизводителей крупные скидки. Компании, которые отказываются играть по негласным правилам, теряют долю рынка в пользу более сговорчивых конкурентов. Например, антикоагулянт нового поколения Xarelto конкурирует с похожим препаратом Eliquis от Bristol-Myers Squibb («Бристо-Майерс Сквибб»). В IV квартале 2018 г. рыночная доля Xarelto в упаковках увеличилась, но только потому, что J&J предложила глубокий дисконт, несмотря на снижение стоимостного объема продаж на 14,4%. Главное – сохранить долю рынка.

Илья Дугин

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