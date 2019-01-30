В 2018 г. чистая прибыль Amgen составила 8,4 млрд долл.

В IV квартале 2018 г. объем продаж американской биотехнологической компании Amgen («Амджен») вырос на 7% и составил 6,2 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (5,8 млрд долл.)., сообщает FirstWord Pharma.

Квартальные продажи фармпродукции увеличились на 8% – до 6 млрд долл.

Чистая прибыль за анализируемый период составила 1,9 млрд долл. против убытка 4,3 млрд долл. годом ранее.

В завершающем квартале 2018 г. объем продаж препарата Enbrel сократился на 8% и составил 1,32 млрд долл. Аналитики ожидали 1,3 млрд долл.

Продажи препарата Neulasta увеличились на 5% – до 1,2 млрд долл. Прогноз – 1 млрд долл.

Объем продаж препарата Prolia вырос на 14% – до 655 млн долл., показатель по препарату Aranesp снизился на 3% – до 474 млн долл.

В IV квартале 2018 г. продажи препарата Xgeva увеличились на 17%, составив 456 млн долл.

Показатель по препарату Kyprolis вырос на 11% – до 251 млн долл., по препарату Repatha – на 62% – до 159 млн долл.

За весь 2018 г. объем продаж Amgen составил 23,7 млрд долл. по сравнению с 22,8 млрд долл. годом ранее.

Чистая прибыль за прошедший год составила 8,4 млрд долл. против 2 млрд долл. в 2017 г.

По прогнозу Amgen, в 2019 г. прибыль на акцию составит 13,10–14,30 долл. при объеме продаж 21,8–22,9 млрд долл. Аналитики прогнозируют 14,57–14,61 долл. и 22,9 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik