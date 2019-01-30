Регуляторы России и Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве в области фарминспектирования

ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России и Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) 29 января в Лондоне подписали меморандум о сотрудничестве в области оценки производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики.

«Мы надеемся, что данное соглашение поможет нам, имея под собой и юридический базис, на регулярной основе осуществлять взаимодействие инспекторатов двух стран – как в части обмена информацией, по запросу, так и в части выработки взаимных подходов при проведении инспекций, единых требований при классификации тех несоответствий, которые выявляют наши инспекторы, что в свою очередь создает условия для возникновения профессионального доверия и признания», – подчеркнул директор ГИЛС и НП Владислав Шестаков.

«Подписание меморандума показывает, что, несмотря на непростой политический фон, эксперты продолжают взаимодействие на благо здоровья пациентов, положительно влияя на динамику развития торговых отношений между двумя странами и формируя позитивный имидж через профессиональное признание, – прокомментировал подписание Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

За 11 месяцев 2018 г. экспорт лекарств из Великобритании составил 67,48 млрд руб. в стоимостном выражении и 131,13 млн упаковок в натуральном выражении. На настоящий момент лекарственные препараты из Соединенного Королевства занимают пятую строчку по объему продаж в стоимостном выражении, следуя после России, Германии, США и Франции – доля британских лекарственных препаратов в общем объеме продаж за 11 месяцев 2018 г. составила 6% в стоимостном и 3% в натуральном выражении. Динамика продаж английских препаратов на российском рынке за 11 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. выросла на 8,31% в стоимостном выражении и на 0,8% в натуральном выражении.

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