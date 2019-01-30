В IV квартале 2018 г. объем продаж инновационных препаратов Pfizer вырос на 8%

В IV квартале 2018 г. объем продаж подразделения Innovative Health американской фармацевтической компании Pfizer («Пфайзер») составил 8,9 млрд долл., превысив показатель за аналогичный период 2017 г. на 8%, сообщает FirstWord Pharma.

Продажи подразделения Essential Health сократились на 7% – до 5,1 млрд долл.

Общий квартальный объем продаж Pfizer увеличился на 2% – до 14 млрд долл. Аналитики прогнозировали 13,9 млрд долл.

Компания завершила квартал с убытком 394 млн долл. против прибыли 12,3 млрд долл. годом ранее.

Квартальный объем продаж вакцины Prevnar 13/Prevenar 13 снизился на 1% и составил 1,5 млрд долл.

Продажи препарата Lyrica выросли на 8% – до 1,2 млрд долл.

По препарату Ibrance объем продаж увеличился на 58% – до 1,1 млрд долл.

В IV квартале 2018 г. продажи биосимиляров выросли на 28% – до 211 млн долл.

За весь 2018 г. объем продаж Pfizer увеличился на 2% и составил 53,6 млрд долл., что соответствует октябрьскому прогнозу компании.

Чистая прибыль за год сократилась на 48%, составив 11,2 млрд долл.

По прогнозу Pfizer, в 2019 г. объем продаж составит 52–54 млрд долл., прибыль на акцию – 2,82–2,92 долл. Аналитики ожидают 54,3 млрд долл. и 3,04 долл. соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik