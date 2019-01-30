Разработчик таблетированных препаратов длительного действия собрал $55 млн инвестиций

Американская компания Lyndra Therapeutics, занимающаяся разработкой препаратов, которые достаточно принимать раз в неделю, анонсировала в раунде B привлечение $55 млн. В числе инвесторов компания называет Gilead Sciences. В предыдущем раунде Lyndra сумела собрать $23 млн.

Аккумулированные средства планируется направить на проведение II фазы клинических исследований лекарственной формы длительного действия препарата для лечения шизофрении. Завершить испытания компания рассчитывает в 2020 году.

В планы Lyndra входят испытания лекарственных форм длительного действия препаратов своих партнеров, в число которых входит американская Gilead Sciences, занимающаяся разработкой средств для лечения ВИЧ и гепатита.

Из реестра КИ известно, что свои препараты против ВИЧ длительного действия уже испытывает ViiV – совместное подразделение Pfizer и GlaxoSmithKline. Компания, в частности, исследует эффективность инъекционных форм Каботегравира и Рилпивирина при введении один раз в 8 и 4 недели.

Источник: Lyndra

vademec