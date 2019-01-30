Сенатор США просит J&J предоставить документы о безопасности детской присыпки

Сенатор США от штата Вашингтон, член Демократической партии Патти Мюррей отправила письмо Johnson & Johnson с просьбой предоставить документы, подтверждающие то, что детская присыпка, ставшая ранее предметом судебных разбирательств, не содержит канцерогенного асбеста. Ранее использовавшие присыпку американцы утверждали, что она провоцирует онкозаболевания.

По решению различных судебных инстанций, J&J обязана выплатить 22 женщинам $550 млн компенсации материального ущерба и $4,14 млрд компенсации морального вреда. Самый значительный штраф – $417 млн – J&J выплатила по решению присяжных Верховного суда Лос-Анджелеса женщине, которая заявила, что заболела овариальным раком после использования присыпки.

В письме, адресованном главному исполнительному директору J&J Алексу Горски, сенатор запросила документы и информацию о тестировании его продуктов на наличие канцерогенного талька и о том, как компания «предоставляла эту информацию регулирующим органам и потребителям».

«Я обеспокоена недавними сообщениями о предполагаемых десятилетних усилиях Johnson & Johnson, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение регулирующие органы и потребителей в отношении безопасности одного из его продуктов, что, возможно, причинило вред здоровью мужчин, женщин и детей, которые использовали детскую присыпку Johnson & Johnson», – написала Мюррей.

Капитализация J&J упала на $39,8 млрд после сообщений о том, что сотрудники компании знали о присутствии асбеста в детской присыпке Johnson’s Baby Powder как минимум с 1971 года и до начала 2000-х. Компания заказала и оплатила исследования детской присыпки, после чего наняла автора для переработки научной статьи, в которой были представлены результаты.

Источник: Reuters

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