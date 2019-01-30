В Беларуси разрабатывают меры по сокращению срока регистрации лекарств

В Беларуси разрабатывают меры по сокращению срока регистрации лекарственных препаратов, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед итоговой коллегией Минздрава.

«Мы должны много поработать, чтобы значительно уменьшить количество незарегистрированных лекарственных препаратов, которые ввозятся в страну. В этой части сейчас готовится указ о разработке мер по более ускоренной регистрации лекарственных препаратов. Здесь мы должны быть более мобильными и открытыми», — сказал Валерий Малашко.

Что касается нормативной документации, регулирующей процедуру закупок, внесен ряд изменений. По словам министра, это позволяет сделать процесс более прозрачным и понятным для всех субъектов.

В августе 2018 года был утвержден указ №345, который предусматривает введение в 2018-2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметил Валерий Малашко, благодаря указу достигнуты хорошие результаты, есть существенное снижение цен на соответствующие препараты.

«Ставим задачу, чтобы эту практику расширять на другие группы лекарств, а также изделия медицинской техники», — сказал он.

belta.by